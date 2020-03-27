Хасбулатов оценил перспективы российской экономики

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Бывший председатель Верховного совета России, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Руслан Хасбулатов дал прогноз о перспективах российской экономики.
Хасбулатов оценил перспективы российской экономики
  • РИА Новости

По его мнению, в ближайшее время в российской экономике ожидается сильный спад из-за зависимости от импорта и цен на энергоносители.

«Мы критически зависим от мирового рынка. Поэтому я отношусь скептически к коллегам, которые считают, что пока ничего страшного, и спад у нас составит 0,5-1% ВВП. Нет, будет гораздо больше, к сожалению. Каких-то серьёзных перспектив улучшения положения я не вижу», — подчеркнул он в беседе с НСН.

Хасбулатов также заявил о необходимости оказывать массированную поддержку всем категориям населения, и особенно крупным и малым предпринимателям.

Ранее заведующий кафедрой финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Александр Хандруев в беседе с ФАН прокомментировал поручение премьер-министра России Михаила Мишустина о дополнительных мерах поддержки экономики страны.

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