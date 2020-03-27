Экономист оценил прогноз рецессии экономики на фоне коронавируса

Экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT прогнозы рецессии российской экономики на фоне эпидемии коронавируса.

«Прогнозы очень неоднозначные и неопределённые. Мы столкнулись с двумя шоковыми ситуациями. Первая — пандемия, которая ведёт к разрыву хозяйственных связей и приостановке деятельности производств. Последствия у неё — как у классического кризиса. Вторая — снижение цен на нефть. Прогнозы не радужные, раньше начала лета облегчение вряд ли наступит. Это кризис, но он проходит острее и сложнее», — считает Масленников.

Эксперт подчеркнул, что официальные данные в мировой экономике по первому кварталу появятся только в середине апреля, а говорить о рецессии можно будет только к середине июня.

По его словам, можно ожидать некоторого восстановления из-за «беспрецедентных мер поддержки мировых банков».

«Для России прогнозы тоже сложные. Если брать оптимистичный вариант, в котором мировая экономика начнёт восстанавливаться во втором полугодии и цены на нефть будут стабилизироваться, то для нас это будет означать околонулевой темп роста. Это оптимистичный вариант. Рабочий вариант — падение от 0,5% до 1%. Но любой прогноз сегодня — крайне неблагодарное занятие. Ситуация стремительно меняется каждый день», — заключил эксперт.

Ранее издание РБК со ссылкой на экономистов сообщило, что российская экономика в 2020 году переживёт рецессию.

По мнению аналитиков, снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%.