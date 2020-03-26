В ЦБ заявили о снижении международных резервов России
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регулятора.
«Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
Отмечается, что падение объёмов резервов произошло «под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки».
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