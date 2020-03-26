В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

В Центробанке России заявили о снижении международных резервов страны.

Об этом говорится на сайте регулятора.

«Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.

Отмечается, что падение объёмов резервов произошло «под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки».

Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал действия российского Центробанка в сложившихся из-за коронавируса условиях.

Эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал пакет мер поддержки экономического развития страны, подготовленный правительством и Центробанком России.