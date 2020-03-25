Эксперт оценил меры по поддержке банковского сектора в России

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПИ РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Абрамов оценил меры по поддержке банковского сектора в России.

«Российские банки не испытывают трудностей с текущей ликвидностью, капитализацией бизнеса, с поддержанием капиталов, которые необходимы для покрытия существующих рисков. В предыдущие годы такие заделы создавались регуляторами», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, во время пандемии коронавируса и без неё существуют меры и идеи, связанные со снижением административной нагрузки, в том числе на банковский бизнес.

Как отметил Абрамов, в сложившейся ситуации коронавирус подчёркивает необходимость таких мер.

Ранее проректор РАНХиГС, заслуженный экономист России Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых.