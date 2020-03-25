Эксперт дал прогноз по ситуации в мировой экономике на апрель

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин дал прогноз по ситуации в мировой экономике на апрель.

«В течение полугода прогнозируется резкий обвал по спросу, и на рынок это, безусловно, будет влиять. В апреле цифры будут такие, какие мы в марте и не видели», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, рост котировок в последние дни объясняется мерами со стороны США. По словам Пикина, это способствует тому, что рынок почувствовал себя свободнее.

Вместе с тем, пояснил эксперт, после такого роста всегда происходит отскок, поскольку на рынке нефти ситуация по-прежнему очень сложная.

«Индия ушла на карантин, более миллиарда человек сели дома, мобильность равна практически нулю. По Китаю тоже пока нет роста», — добавил он.

Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков в беседе с ФАН прокомментировал позицию рубля в рейтинге волатильности мировых валют.