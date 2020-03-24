Эксперт оценил ситуацию на финансовых рынках

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Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич оценил ситуацию на финансовых рынках.
Эксперт оценил ситуацию на финансовых рынках
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что мировые центробанки предлагают всё более масштабные меры вливания ликвидности.

«Роль доллара в качестве основной резервной валюты и, как следствие, наибольший спрос на него во время турбулентности финансовых рынков заставляет ФРС США действовать максимально активно и изобретательно», — отметил эксперт.

По его словам, в краткосрочной перспективе действия ФРС остановили взлёт доллара.

Как прогнозирует Купцикевич, далее очень многое будет зависеть от темпов распространения коронавируса.

«Пожалуй, этот фактор сейчас можно считать фундаментальным в формировании тренда на рынках. А ответ властей как в России, так и за её пределами выступит производной от данного фактора, усилив или замедлив восстановление», — сказал он.

Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков в беседе с ФАН прокомментировал позицию рубля в рейтинге волатильности мировых валют.

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