Эксперт прокомментировал ситуацию с обвалом цен на нефть

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский прокомментировал ситуацию с новым обвалом цен на нефть.

По его словам, обвал закончится в самое ближайшее время.

«Рушить цену дальше физически невозможно. Я не вижу какого-то глобального обвала российских акций на фоне такого падения цен на нефть. Это является косвенным подтверждением моей мысли о том, что на физическом рынке дела выглядят не настолько волатильно и не настолько плохо, как вам показывают сейчас электронные торги», — отметил специалист в беседе с Inforeactor.

Он назвал падение нефти отражением падения американских акций и добавил, что со среды мощная волна страха отступит и начнётся восстановление.

Ранее мировые цены на нефть марки Brent и WTI снизились более чем на 7%.

Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько в беседе с радио Sputnik также прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.