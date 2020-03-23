Эксперт прокомментировал ситуацию с обвалом цен на нефть

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Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский прокомментировал ситуацию с новым обвалом цен на нефть.
Эксперт прокомментировал ситуацию с обвалом цен на нефть
  • Reuters

По его словам, обвал закончится в самое ближайшее время.

«Рушить цену дальше физически невозможно. Я не вижу какого-то глобального обвала российских акций на фоне такого падения цен на нефть. Это является косвенным подтверждением моей мысли о том, что на физическом рынке дела выглядят не настолько волатильно и не настолько плохо, как вам показывают сейчас электронные торги», — отметил специалист в беседе с Inforeactor.

Он назвал падение нефти отражением падения американских акций и добавил, что со среды мощная волна страха отступит и начнётся восстановление.

Ранее мировые цены на нефть марки Brent и WTI снизились более чем на 7%.

Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько в беседе с радио Sputnik также прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.

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