ЦБ повысил официальный курс доллара на 2,84 рубля

Центробанк установил официальный курс доллара на 24 марта на уровне 80,88 рубля, евро — 86,70 рубля. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Падение рубля к доллару в сравнении с курсом на 21 марта составило 2,84 рубля, к евро — 2,55 руб.

Во время утренних торгов на Московской бирже доллар превышал отметку в 81 рубль.

Евро подорожал на 1 рубль и 62 копейки — до 87,02 рубля.