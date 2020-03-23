Эксперт оценил ситуацию на мировом рынке нефти

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.
Эксперт оценил ситуацию на мировом рынке нефти
  • Reuters

В беседе с НСН он заявил, что в провале сделки ОПЕК+ нет вины России, а цена на нефть придёт в норму к лету.

«Вопрос, что будет с потреблением в Китае и на юго-восточном рынке, как глубоко просядет рынок в Европе из-за карантина и, как следствие, меньшего потребления. И что будет происходить в США со сланцевой добычей. Вот те несколько факторов, за которыми все будут смотреть», — отметил Юшков.

Ранее экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с URA.RU оценил ситуацию на нефтяном и финансовых рынках.

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