Эксперт оценил ситуацию на нефтяном и финансовых рынках

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов оценил ситуацию на нефтяном и финансовых рынках.

«Вполне возможно, что рынок нефти уже в значительной мере выработал свои пределы падения. И теперь очередь финансовых рынков, рынков ценных бумаг», — заявил он в беседе с URA.RU.

Колташов пояснил, что цены на нефть уже находятся в районе себестоимости для большинства поставщиков.

Как напомнил эксперт, биржевой индекс США в 2007 году составлял 1540, а в 2009-м упал до минимума — до 700. На начало 2020 года он составлял 3370, а теперь показатель упал до 2300. По оценке Колташова, нынешний индекс может продолжить снижение, если не вливать в него деньги.

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.