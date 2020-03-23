Эксперт оценил ситуацию на нефтяном и финансовых рынках

Короткая ссылка
Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов оценил ситуацию на нефтяном и финансовых рынках.
Эксперт оценил ситуацию на нефтяном и финансовых рынках
  • Reuters

«Вполне возможно, что рынок нефти уже в значительной мере выработал свои пределы падения. И теперь очередь финансовых рынков, рынков ценных бумаг», — заявил он в беседе с URA.RU.

Колташов пояснил, что цены на нефть уже находятся в районе себестоимости для большинства поставщиков.

Как напомнил эксперт, биржевой индекс США в 2007 году составлял 1540, а в 2009-м упал до минимума — до 700. На начало 2020 года он составлял 3370, а теперь показатель упал до 2300. По оценке Колташова, нынешний индекс может продолжить снижение, если не вливать в него деньги.

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить