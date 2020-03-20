Сечин прогнозирует рост цен на нефть до $60 к концу 2020 года

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что цены на нефть могут вырасти до $60 за баррель к концу 2020 года. Об этом, как передаёт РИА Новости, он заявил журналистам.

«К концу года я предполагаю, что она может вырасти и вернуться на уровень до $60. Если будут процессы продолжаться, будет выход сланцевой нефти с рынка», — сказал он.

Также Сечин заявил, что «Роснефть» была готова к снижению цен на нефть, когда обсуждался вопрос о продлении соглашения ОПЕК+.

При этом глава «Роснефти» заявил, что за время действия соглашения ОПЕК+ с участием России США стали первыми в мире по добыче нефти, «такого не было никогда». По его словам, в США были построены девять новых экспортных трубопроводов, морские терминалы, также начался активный вход газовиков и нефтяников из США на европейский рынок.

Сечин добавил, что цены на нефть корректируются, «а вот если вы уйдёте от своих потребителей, вы туда больше не вернётесь никогда». 

«В десять раз, например, увеличились поставки (США. — RT) в Индию, в шесть раз — в Европу. Ну вот, пожалуйста, делайте выводы. Надо нам сохранять свою долю рынка или не надо? Я думаю, что надо», — заявил он.

В ходе торгов 20 марта фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 3,86% — до $27,37 за баррель.

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