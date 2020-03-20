Эксперт объяснил решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых

Проректор РАНХиГС, заслуженный экономист России Андрей Марголин оценил решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых.

В беседе с ФАН эксперт выразил мнение, что этим решением регулятор посылает сигнал, что всё под контролем, несмотря на ситуацию с коронавирусом и снижение цен на нефть.

«То есть он не нашёл достаточных оснований для повышения ключевой ставки, которое ряд экспертов предсказывал. В этом, мне кажется, и суть этого решения», — сказал Марголин.

Ранее заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение ЦБ.