Эксперт объяснил решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых

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Проректор РАНХиГС, заслуженный экономист России Андрей Марголин оценил решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых.
Эксперт объяснил решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых
  • РИА Новости

В беседе с ФАН эксперт выразил мнение, что этим решением регулятор посылает сигнал, что всё под контролем, несмотря на ситуацию с коронавирусом и снижение цен на нефть.

«То есть он не нашёл достаточных оснований для повышения ключевой ставки, которое ряд экспертов предсказывал. В этом, мне кажется, и суть этого решения», — сказал Марголин.

Ранее заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение ЦБ.

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