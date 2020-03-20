Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

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Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
  • © Reuters

Согласно полученным данным, 18 из 20 респондентов допускают падение цены на Brent до $20 за баррель и ниже, а цены на WTI могут упасть до диапазона $3—5 и ниже.

По мнению трейдеров, ситуация с падением цен на нефть может продлиться до конца года.

В ходе торгов в пятницу, 20 марта, апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 4,44%, составив $26,34 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае поднялись на 3,58% — до $29,49 за баррель.

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