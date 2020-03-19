Эксперт оценил увеличение цены на нефть марки Brent до $29

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Анна Лушникова
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT ускорение темпов роста мировых цен на нефть.
Эксперт оценил увеличение цены на нефть марки Brent до $29
  • Reuters

«Цены на нефть волатильные и очень часто показывали за время предыдущих кризисов и падение, и рост. В этом нет ничего удивительного. Тем более, сейчас очень много переменчивых факторов. Мы не знаем, будет ли новое соглашение ОПЕК+, что будет с коронавирусом. Очень много неопределённых моментов, и из-за этого происходят и рост, и падение цен на нефть, которые сменяют друг друга», — считает эксперт.

Тем не менее, по его словам, есть вероятность, что «ценовая война затянется и поэтому нефть всё равно ещё может упасть».

«Можно надеяться на лучшее, но готовиться на всякий случай к худшему. Возможно всякое, и ситуация теоретически может ухудшиться. Но тот факт, что нефть периодически отрастает, показывает, что не все спекулянты на рынке уверены, что она должна стоить мало в течение долгого времени. Все понимают, если цена будет маленькой, то большое количество игроков должны будут уходить с рынка», — сказал Митрахович.

Ранее мировые цены на нефть ускорили темпы роста.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась до $29,05 за баррель.

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