Эксперт оценил ситуацию с ценами на нефть

Короткая ссылка
Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.
Эксперт оценил ситуацию с ценами на нефть
  • Reuters

По его словам, фьючерсы на нефть отражают настроения инвесторов, которые предполагают, что экономика и дальше будет замедляться. 

При этом, по мнению специалиста, обратная тенденция может сформироваться очень быстро.

«Всё зависит от ситуации с коронавирусом в мире. Инвесторы — первое — пока не понимают, как долго продлятся карантинные мероприятия. И второе — они не понимают, каков будет окончательный эффект для экономики. До конца это сейчас неясно, пока никто не сможет предсказать, как быстро, например, Китай восстановит своё производство и сколько в итоге потребуется нефти», — отметил Гинько в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что долгосрочный тренд на повышение цен на нефть начнётся только после того, как станет ясно, что мировая экономика начала восстанавливаться.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил динамику цен на нефть в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить