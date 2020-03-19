Эксперт оценил ситуацию с ценами на нефть

Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.

По его словам, фьючерсы на нефть отражают настроения инвесторов, которые предполагают, что экономика и дальше будет замедляться.

При этом, по мнению специалиста, обратная тенденция может сформироваться очень быстро.

«Всё зависит от ситуации с коронавирусом в мире. Инвесторы — первое — пока не понимают, как долго продлятся карантинные мероприятия. И второе — они не понимают, каков будет окончательный эффект для экономики. До конца это сейчас неясно, пока никто не сможет предсказать, как быстро, например, Китай восстановит своё производство и сколько в итоге потребуется нефти», — отметил Гинько в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что долгосрочный тренд на повышение цен на нефть начнётся только после того, как станет ясно, что мировая экономика начала восстанавливаться.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил динамику цен на нефть в мире.