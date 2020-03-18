Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля
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- AFP
В беседе с URA.RU он выразил мнение, что в условиях удешевления национальной валюты выгодно покупать долгосрочные рублёвые акции отечественных компаний, которые в перспективе могут вырасти в цене. Как отметил эксперт, при этом необходимо понимать и риски.
От валютных операций Коган предостерёг.
«Суетиться уже поздно», — сказал он.
Со своей стороны, консультант проекта Министерства финансов России по повышению финансовой грамотности вашифинансы.рф Ольга Ботвинко сказала, что главное правило — не покупать то, что подорожало, и не продавать то, что упало в цене.
«Но, как показывает практика, большинство инвесторов действуют диаметрально противоположно. Они начинают скупать валюту и золото, которые резко выросли в цене и находятся на пике. Завтра их стоимость может упасть так же стремительно, как и взлетела», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».
Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов в среду, 18 марта, превысил 88 рублей впервые с февраля 2016 года.