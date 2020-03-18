Эксперт рассказал о резервных валютах на фоне ситуации с коронавирусом

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал о резервных валютах на фоне ситуации с коронавирусом.

«Можно приобрести золотые монеты самого мелкого номинала, а также серебряные монеты», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, серебро по сравнению с золотом гораздо дешевле, но в сложных ситуациях становится активом, способным спасти средства от девальвации.

Актуальным Деев назвал и приобретение доллара США.

«Сколько бы ни говорили о глобальном кризисе, США пострадают меньше других стран благодаря диверсифицированной экономике и печатному станку, который изготавливает самый популярный товар в мире, — доллары», — пояснил он.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.