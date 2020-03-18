В АРБ оценили вероятность введения кредитных каникул для клиентов банков из-за коронавируса

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян оценил вероятность введения кредитных каникул для клиентов банков из-за ситуации с коронавирусом.

«Банки пойдут на такие меры в результате двусторонних переговоров с клиентами. Не думаю, что делать это поголовно — оптимальный способ», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, банк должен понять, если человек оказался в режиме карантина и поэтому не может платить, поскольку не у всех есть дистанционная форма обслуживания.

«Это даёт основание, чтобы были двухнедельные или месячные каникулы. И чтобы кредитную историю не испортил», — сказал Тосунян.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с газетой «Известия» рассказал о механизмах поддержки банков в России.