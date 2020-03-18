В Совфеде оценили развитие экономики Крыма

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольга Ковитиди оценила развитие экономики полуострова.
В Совфеде оценили развитие экономики Крыма
  • РИА Новости

«Сегодня Крым и Севастополь обеспечены всем необходимым. Возведены ключевые объекты транспортной и энергетической инфраструктуры: это красавец Крымский мост, трасса «Таврида», новый комплекс международного аэропорта Симферополь имени И.К. Айвазовского, энергетический мост, новые электростанции», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, очень многое в регионе создаётся практически с нуля. Как отметила сенатор, ускоренными темпами идёт модернизация промышленности, сельского хозяйства, курортной инфраструктуры и ЖКХ, продолжается газификация населённых пунктов, реконструкция сетей водоснабжения.

В декабре 2019 года Ковитиди в беседе с газетой «Известия» прокомментировала поездку на первом поезде в Крым.

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