Эксперт оценил меры экономической поддержки России

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Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев прокомментировал пакет мер поддержки экономического развития страны, подготовленный правительством и Центробанком России.
Эксперт оценил меры экономической поддержки России
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что российская экономика на сегодняшний день находится под двойным давлением — эффектов эпидемии и снижения цен на нефть.

«В такой ситуации никакие меры помощи не могут быть преждевременными — экономика ждёт стимулов для развития. При этом в России коронавирус не перерос в эпидемию, что уже стало несомненным плюсом, — мы не несём катастрофических убытков, а лишь ощущаем внешние неблагоприятные эффекты, возникающие в мире», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что Россия накопила достаточные резервы, чтобы на несколько лет вперёд не беспокоиться о финансах в кризисные времена, и сегодня главное — задействовать эти запасы для запуска экономических механизмов, которые приведут к росту ВВП. 

Ранее почетный президент Российского союза туриндустрии, член правления РСПП, председатель комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал предложенные правительством России меры поддержки туристического бизнеса.

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