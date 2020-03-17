Эксперт оценил меры экономической поддержки России

Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев прокомментировал пакет мер поддержки экономического развития страны, подготовленный правительством и Центробанком России.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что российская экономика на сегодняшний день находится под двойным давлением — эффектов эпидемии и снижения цен на нефть.

«В такой ситуации никакие меры помощи не могут быть преждевременными — экономика ждёт стимулов для развития. При этом в России коронавирус не перерос в эпидемию, что уже стало несомненным плюсом, — мы не несём катастрофических убытков, а лишь ощущаем внешние неблагоприятные эффекты, возникающие в мире», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что Россия накопила достаточные резервы, чтобы на несколько лет вперёд не беспокоиться о финансах в кризисные времена, и сегодня главное — задействовать эти запасы для запуска экономических механизмов, которые приведут к росту ВВП.

Ранее почетный президент Российского союза туриндустрии, член правления РСПП, председатель комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал предложенные правительством России меры поддержки туристического бизнеса.