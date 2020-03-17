Эксперт назвал условия для дальнейшего понижения курса рубля

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Экономист Сергей Хестанов, советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер», доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте России, оценил перспективы курса рубля по отношению к доллару.
Эксперт назвал условия для дальнейшего понижения курса рубля
  • © Alexander Nemenov
  • AFP

В беседе с URA.RU он отметил, что курс доллара зависит от нескольких важных параметров.

«Это стоимость нефти, к которой из-за ситуации с коронавирусом приковано особое внимание; уровень государственных расходов, поскольку заметная часть доходной части федерального бюджета формируется как поступления от экспорта; действия наших монетарных властей, которые в старые добрые времена покупали валюту, а сейчас начали её продавать для поддержания рубля», — пояснил Хестанов.

По его словам, если уровень госрасходов и действия монетарных властей постоянны, а цена на нефть опустится до $25, то курс 100—120 может стать реальностью.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН рассказал о краткосрочных перспективах курса рубля.

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