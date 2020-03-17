Эксперт рассказал о краткосрочных перспективах курса рубля

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал о краткосрочных перспективах курса рубля.

В беседе с ФАН он отметил, что российская валюта укрепляется по отношению к доллару и евро на фоне роста котировок нефти. Рубль поддержали и решения мировых регуляторов, касающиеся мер поддержки рынков в условиях пандемии коронавируса и снижения спроса.

«Также российский рынок явно позитивно оценил программу поддержки российской экономики и граждан, предложенную правительством Российской Федерации», — сказал Деев.

По его словам, в краткосрочной перспективе национальная валюта может укрепиться до уровня 72 рубля за доллар и 81 рубль за евро.

Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил ситуацию на рынке валют.