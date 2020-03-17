Эксперт прокомментировал сообщения об увеличении вложений России в госбумаги США

Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов прокомментировал сообщения о том, что в январе 2020 года Россия увеличила объём вложений в американские госбумаги по сравнению с декабрём 2019 года до $10,51 млрд.

«Почти миллиард долларов в данном случае — это совершенно небольшая сумма», — заявил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, турбулентность на валютном и фондовом рынках побудила российскую сторону сделать такое вложение, поскольку необходимо иметь так называемый запас в прямом доступе.

Как отметил Ордов, американские долговые бумаги на данный момент считаются одними из самых надёжных.

В феврале сообщалось, что Россия уменьшила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд.