Эксперт прокомментировал сообщения об увеличении вложений России в госбумаги США
- Reuters
«Почти миллиард долларов в данном случае — это совершенно небольшая сумма», — заявил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, турбулентность на валютном и фондовом рынках побудила российскую сторону сделать такое вложение, поскольку необходимо иметь так называемый запас в прямом доступе.
Как отметил Ордов, американские долговые бумаги на данный момент считаются одними из самых надёжных.
В феврале сообщалось, что Россия уменьшила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд.