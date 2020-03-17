Эксперт прокомментировал сообщения об увеличении вложений России в госбумаги США

Короткая ссылка
Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов прокомментировал сообщения о том, что в январе 2020 года Россия увеличила объём вложений в американские госбумаги по сравнению с декабрём 2019 года до $10,51 млрд.
Эксперт прокомментировал сообщения об увеличении вложений России в госбумаги США
  • Reuters

«Почти миллиард долларов в данном случае — это совершенно небольшая сумма», — заявил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, турбулентность на валютном и фондовом рынках побудила российскую сторону сделать такое вложение, поскольку необходимо иметь так называемый запас в прямом доступе.

Как отметил Ордов, американские долговые бумаги на данный момент считаются одними из самых надёжных.

В феврале сообщалось, что Россия уменьшила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить