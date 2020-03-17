Эксперты оценили перспективы роста мировой экономики

Эксперты прогнозируют возобновление роста мировой экономики не ранее второго полугодия 2020 года.

Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, в случае завершения активной фазы распространения коронавируса в июле 2020 года цены на нефть могут вернуться к показателям $50 за баррель и выше, а курс доллара откатится до 66—68 рублей.

При этом в случае пессимистичных прогнозов из-за распространения COVID-19 рост глобального ВВП составит менее 1%, нефть не поднимется выше отметки в $35, а падение курса российской валюты может преодолеть отметку 85 рублей за доллар.

Глава подразделения по макроэкономической стратегии на глобальных рынках «ВТБ Капитал» Нил Маккиннон отметил, что экстренное снижение ставки ФРС до 0—0,25% говорит не о замедлении роста мировой экономики, а о возможной рецессии на глобальных рынках.

Экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил ситуацию на рынке валют.