В правительстве России назвали новой реальностью цену нефти в $35

России придётся жить в «новой реальности» с ценой нефти в $35 за баррель, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Я, откровенно говоря, думаю, что мы вошли в достаточно новую устойчивую реальность и нам какое-то длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около $35, плюс-минус», — цитирует Белоусова ТАСС.

По его словам, возможен отскок вниз, однако в длительность нефтяной стоимости на уровне $20 он не верит.

Как отметил вице-премьер, по большому счёту это никому не нужно: ни странам-производителям, ни потребителям нефти.

Ранее сообщалось, что нефть марки WTI подорожала до $33,18 за баррель, Brent — до $34,82 за баррель.