Эксперт оценил ситуацию на биржах США

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Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич оценил ситуацию на биржах США.
Эксперт оценил ситуацию на биржах США
  • Reuters

«Снижение продолжается уже некоторое время, и происходит оно не только в США, но и на других площадках. Поэтому говорить, что другие рынки посыпятся следом за США, наверное, не стоит, ведь, все снижаются параллельно», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, основная причина — ситуация с коронавирусом, которая негативно отражается на отношении инвесторов к рисковым активам и ведёт к волне продаж на мировых рынках.

Как отметил Зварич, негативные тенденции могут сохраниться в течение некоторого времени, но нельзя забывать о восстановлении рынков после такого резкого падения.

12 марта сообщалось, что индексы США закрылись резким падением на 7,9—9,3%.

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.

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