Эксперт оценил ситуацию на нефтяном рынке

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин оценил ситуацию на нефтяном рынке.

«Низкие цены на нефть всегда выгодны только потребителям нефтепродуктов. Но руководство Франции уже призвало Саудовскую Аравию скоординировать ситуацию и «выправить» рынок», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, даже потребители понимают, что кратковременное падение цен заманчиво только на первый взгляд, оно сразу обвалило мировые рынки, создало неопределённость на энергорынке.

«А в перспективе нехватка предложения поднимет цену нефти на неприемлемый для потребителей уровень», — сказал Кулагин.

Как отметил эксперт, выигравших просто нет.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН оценил динамику цен на бензин в России.