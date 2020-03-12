Эксперт оценил ситуацию на нефтяном рынке

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Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин оценил ситуацию на нефтяном рынке.
Эксперт оценил ситуацию на нефтяном рынке
  • Reuters

«Низкие цены на нефть всегда выгодны только потребителям нефтепродуктов. Но руководство Франции уже призвало Саудовскую Аравию скоординировать ситуацию и «выправить» рынок», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, даже потребители понимают, что кратковременное падение цен заманчиво только на первый взгляд, оно сразу обвалило мировые рынки, создало неопределённость на энергорынке.

«А в перспективе нехватка предложения поднимет цену нефти на неприемлемый для потребителей уровень», — сказал Кулагин.

Как отметил эксперт, выигравших просто нет.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН оценил динамику цен на бензин в России.

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