Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич дал прогноз по вероятной динамике курса рубля.

Как отметил специалист в беседе с «Российской газетой», к середине недели российский рубль стабилизировался после обвала.

Он напомнил, что в эти дни курс достиг своего максимума за последние четыре года и тем самым подтвердил сохранение зависимости от ситуации на нефтяном рынке.

«Для рубля достижение этой области позволяет с осторожностью надеяться, что потолок курсов был достигнут в понедельник и от текущих уровней рубль может начать осторожное и долгое восстановление», — пояснил Купцикевич.

По его словам, эти прогнозы основаны на предположении, что пик рыночной паники в связи с коронавирусом уже позади, а ситуация с нефтедобычей в России и Саудовской Аравии останется в пределах разумного.

Создатель клуба венчурных инвесторов iTLeaders Егор Клопенко в беседе с ФАН прокомментировал динамику курса рубля.