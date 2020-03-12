Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля
- РИА Новости
Как отметил специалист в беседе с «Российской газетой», к середине недели российский рубль стабилизировался после обвала.
Он напомнил, что в эти дни курс достиг своего максимума за последние четыре года и тем самым подтвердил сохранение зависимости от ситуации на нефтяном рынке.
«Для рубля достижение этой области позволяет с осторожностью надеяться, что потолок курсов был достигнут в понедельник и от текущих уровней рубль может начать осторожное и долгое восстановление», — пояснил Купцикевич.
По его словам, эти прогнозы основаны на предположении, что пик рыночной паники в связи с коронавирусом уже позади, а ситуация с нефтедобычей в России и Саудовской Аравии останется в пределах разумного.
Создатель клуба венчурных инвесторов iTLeaders Егор Клопенко в беседе с ФАН прокомментировал динамику курса рубля.