Эксперт оценил вероятность укрепления рубля по отношению к доллару и евро

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв дал прогноз о курсе рубля по отношению к доллару и евро.

«Интервенции ЦБ во вторник привели к тому, что доллар открыл торги и удержался в районе 72 рублей и ниже, а евро в районе 82 рублей, что примерно на 3 рубля меньше, чем наиболее панические уровни начала недели на международных электронных торгах в системах Forex. Но дальше будет труднее. Так что курс может подойти вплотную всё к тем же 75 рублям и 85 рублям за доллар и евро соответственно», — отметил специалист в беседе с «Российской газетой».

Он предположил, что дальнейшего повышения курсов валют без резкого обострения ситуации на мировых рынках не ожидается.

Кроме того, по мнению Пушкарёва, доллар может вернуться к отметкам в 67,5—69 рублей при условии возвращения нефтяных цен в коридор от $40 до $45.

Он также не рекомендовал гражданам торопиться покупать валюту по высоким котировкам.

Ранее, как сообщала «Вечерняя Москва», профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал, каким образом на жизни россиян скажется падение курса рубля.