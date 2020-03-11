Эксперт оценил вероятность укрепления рубля по отношению к доллару и евро

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Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв дал прогноз о курсе рубля по отношению к доллару и евро.
Эксперт оценил вероятность укрепления рубля по отношению к доллару и евро
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Интервенции ЦБ во вторник привели к тому, что доллар открыл торги и удержался в районе 72 рублей и ниже, а евро в районе 82 рублей, что примерно на 3 рубля меньше, чем наиболее панические уровни начала недели на международных электронных торгах в системах Forex. Но дальше будет труднее. Так что курс может подойти вплотную всё к тем же 75 рублям и 85 рублям за доллар и евро соответственно», — отметил специалист в беседе с «Российской газетой».

Он предположил, что дальнейшего повышения курсов валют без резкого обострения ситуации на мировых рынках не ожидается.

Кроме того, по мнению Пушкарёва, доллар может вернуться к отметкам в 67,5—69 рублей при условии возвращения нефтяных цен в коридор от $40 до $45.

Он также не рекомендовал гражданам торопиться покупать валюту по высоким котировкам.

Ранее, как сообщала «Вечерняя Москва», профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал, каким образом на жизни россиян скажется падение курса рубля.

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