Банк Англии понизил базовую ставку до 0,25%

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Банк Англии по итогам специального заседания понизил базовую ставку на 50 базисных пунктов (до 0,25%) на фоне вспышки коронавирусной инфекции.
Банк Англии понизил базовую ставку до 0,25%
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Кроме того, Банк Англии подтвердил объём выкупа активов с рынка в £435 млрд.

В конце января Банк Англии вновь сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75%.

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