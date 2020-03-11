Банк Англии понизил базовую ставку до 0,25%
Банк Англии по итогам специального заседания понизил базовую ставку на 50 базисных пунктов (до 0,25%) на фоне вспышки коронавирусной инфекции.
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Кроме того, Банк Англии подтвердил объём выкупа активов с рынка в £435 млрд.
В конце января Банк Англии вновь сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75%.
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