Банк Англии понизил базовую ставку до 0,25%

Банк Англии по итогам специального заседания понизил базовую ставку на 50 базисных пунктов (до 0,25%) на фоне вспышки коронавирусной инфекции.

РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Кроме того, Банк Англии подтвердил объём выкупа активов с рынка в £435 млрд. В конце января Банк Англии вновь сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75%.