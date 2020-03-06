Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Вместе с этим агентство добавило, что курс евро превысил 77 рублей также впервые с января 2019 года.

Ранее 6 марта сообщалось, что курс евро превысил 76 рублей.

Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.