ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть более чем вдвое

Распространение коронавируса оказало негативное влияние на прогнозы спроса на нефть, рост которого в 2020 году замедлится более чем вдвое. Такое заявление выпустила ОПЕК по итогам заседания в четверг, 5 марта.

«Вспышка COVID-19 оказала существенное негативное влияние на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 году, особенно в I и II кварталах. Мы ожидаем, что рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 0,48 млн баррелей в сутки по сравнению с оценкой в 1,1 млн баррелей в сутки в декабре 2019 года», — сообщили в организации.

Там уточнили, что беспрецедентная ситуация и постоянно меняющаяся динамика рынка представляют риски дальнейшего снижения спроса.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал снижение цен на нефть из-за коронавируса.