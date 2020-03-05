Эксперт оценил ситуацию с динамикой цен на нефть

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Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал ситуацию с колебаниями цен на нефтяном рынке.
Эксперт оценил ситуацию с динамикой цен на нефть
  • © Nick Oxford
  • Reuters

«Нужно иметь в виду, что цены на нефть определяются не столько экономическими параметрами, сколько политической обстановкой и тем, насколько могут договориться внутри картеля основных производителей нефти (ОПЕК) по приемлемым для всех параметрам и смогут ли они сформировать определённую компромиссную позицию», — отметил специалист в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что никто из экспортёров не заинтересован в том, чтобы цены опускались ниже определённого уровня, поэтому резкого падения цен на нефть вряд ли можно ожидать.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал снижение цен на нефть из-за коронавируса.

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