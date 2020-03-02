Эксперт оценил прогнозы по инфляции в России на 2020 год

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Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов прокомментировал прогнозы Минэкономразвития по инфляции на уровне 2,6% в России в 2020 году.
Эксперт оценил прогнозы по инфляции в России на 2020 год
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Заявленные на 2020 год прогнозные показатели особо не отличаются от тех, что делались ранее. По сути, они говорят, что серьёзных экономических «рывков» или шоков в российской экономике не ожидается», — заявил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, это значит, что тенденция 2019 года сохранится — стабильный, но относительно небольшой рост ВВП.

Как считает Шабанов, Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, но более аккуратно.

«Всё будет зависеть от экономической ситуации на мировых рынках — сейчас там ситуация не самая благоприятная из-за негативных эффектов эпидемии коронавируса», — пояснил он.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН оценил перспективы ставок по потребительским кредитам в 2020 году.

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