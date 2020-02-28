Силуанов объяснил падение рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. По его словам, в первую очередь это вызвано падением цен на нефть.

Как отметил глава Минфина, бюджетное правило сдерживает волатильность курса, однако «глобальные изменения по нефти» не могут не оказать на него влияния.

При этом Силуанов заверил, что российский бюджет защищён от колебаний: резервы созданы.

«Сейчас при цене на нефть даже около $30 долларов (я фантазирую) мы четыре года профинансируем спокойно наши расходы», — цитирует его РИА Новости.

Министр также выразил уверенность, что нефтяные цены не будут долго держаться на низком уровне, и добавил, что дальнейшая судьба котировок — вопрос взаимодействий с ОПЕК.

Ранее стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $49 за баррель впервые с июля 2017 года.