Эксперт оценил рост поставок российской нефти в США

Президент фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов назвал причины интереса США к поставкам российской нефти в 2019 году.

«Ситуация с Соединёнными Штатами вполне интересная, так как рост собственного производства энергоресурса в этой стране высокий, несмотря на малое количество рентабельных месторождений сланцевой нефти. Американцы научились добывать качественный продукт из пористого песчаника, но не такой дорогой, как им хотелось бы. Поэтому западная сторона покупает тяжёлую, а значит, выгодную российскую нефть для замены собственной сланцевой, подготовленной к экспорту», — пояснил Анпилогов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам специалиста, рост поставок был спровоцирован в том числе американскими санкциями против Венесуэлы и Ирана.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал снижение цен на нефть из-за коронавируса.