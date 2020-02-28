Эксперт оценил рост поставок российской нефти в США

Короткая ссылка
Президент фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов назвал причины интереса США к поставкам российской нефти в 2019 году.
Эксперт оценил рост поставок российской нефти в США
  • Reuters

«Ситуация с Соединёнными Штатами вполне интересная, так как рост собственного производства энергоресурса в этой стране высокий, несмотря на малое количество рентабельных месторождений сланцевой нефти. Американцы научились добывать качественный продукт из пористого песчаника, но не такой дорогой, как им хотелось бы. Поэтому западная сторона покупает тяжёлую, а значит, выгодную российскую нефть для замены собственной сланцевой, подготовленной к экспорту», — пояснил Анпилогов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам специалиста, рост поставок был спровоцирован в том числе американскими санкциями против Венесуэлы и Ирана.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал снижение цен на нефть из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить