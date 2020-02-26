Число выданных потребкредитов в Ставропольском крае снизилось на 25% в январе
- РИА Новости
Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
Сокращение количества выданных потребкредитов в регионе оказалось самым существенным среди всех субъектов.
Реже брать ссуды в 2020 году также стали в Иркутской области (-21,3%), Алтайском крае (-20,4%) и Самарской области (-17,8%).
Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН оценил перспективы ставок по потребительским кредитам в 2020 году.