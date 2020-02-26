Число выданных потребкредитов в Ставропольском крае снизилось на 25% в январе

В январе 2020 года жители Ставропольского края оформили 22,7 тыс. кредитов на покупку товаров, что на 25% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Сокращение количества выданных потребкредитов в регионе оказалось самым существенным среди всех субъектов. Реже брать ссуды в 2020 году также стали в Иркутской области (-21,3%), Алтайском крае (-20,4%) и Самарской области (-17,8%). Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН оценил перспективы ставок по потребительским кредитам в 2020 году.