Число выданных потребкредитов в Ставропольском крае снизилось на 25% в январе

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В январе 2020 года жители Ставропольского края оформили 22,7 тыс. кредитов на покупку товаров, что на 25% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Число выданных потребкредитов в Ставропольском крае снизилось на 25% в январе
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Сокращение количества выданных потребкредитов в регионе оказалось самым существенным среди всех субъектов.

Реже брать ссуды в 2020 году также стали в Иркутской области (-21,3%), Алтайском крае (-20,4%) и Самарской области (-17,8%).

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН оценил перспективы ставок по потребительским кредитам в 2020 году.

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