Новак оценил перспективы «углеводородной экономики»

Спрос на углеводороды в мире сохранится в ближайшие десятилетия, несмотря на сокращение роста потребления нефти, считает министр энергетики России Александр Новак.

Об этом он сказал в передаче «Право на справедливость» на Первом канале.

«Мы, конечно, с точки зрения прогнозирования видим, что рост потребления нефти в мире будет сокращаться. Но в абсолютном выражении, здесь никуда не деться, углеводородная экономика будет сохраняться в течение ближайших 20 лет», — цитирует его ТАСС.

Новак добавил, что доля продаж электромобилей будет увеличиваться.

«Но мы все прекрасно понимаем: чтобы зарядить автомобиль, нужно выработать электроэнергию. И какой источник, чтобы выработать электроэнергию, — это также вопрос энергетического баланса. Либо это газ, либо уголь, либо возобновляемые источники энергии: ветер, солнце, гидрогенерация», — подчеркнул министр.

В ноябре 2019 года ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил прогноз Мирового энергетического агентства по будущему потреблению нефти в мире.