Эксперт прокомментировал готовность банков к переходу на электронные договоры с клиентами

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Экономист Антон Шабанов прокомментировал готовность банков к переходу на электронные договоры с клиентами.
Эксперт прокомментировал готовность банков к переходу на электронные договоры с клиентами
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«В таком случае сокращается путь от заявки к выдаче кредита, а это принципиально для банков. Ведь для любого банка важно выдать как можно больше кредитов, причём как можно более хорошему заёмщику, а данный процесс действительно занимает много времени из-за значительной бумажной волокиты», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, электронный документооборот позволяет решить именно этот вопрос.

Как считает Шабанов, такая стимуляция не вызовет заметного увеличения объёмов выданных кредитов.

Вместе с тем, полагает эксперт, потенциально это хороший и довольно эффективный рыночный инструмент.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с НСН напомнил, что никто не лишает клиента права иметь бумажный договор.

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