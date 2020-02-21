Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.

«У нас заканчивался контракт с россиянами с 1 января, и существовал серьёзный риск, что мы потеряем этот транзит. Это привело бы к подорожанию энергетических ресурсов для предприятий и граждан и существенно ударило бы по экономике страны», — приводит NEWSONE слова Гончарука во время выступления в Верховной раде с отчётом о работе правительства.

Украинский премьер также подчеркнул, что соглашение о транзите газа с Россией было достигнуто за «рекордные» четыре месяца.

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, комментируя в Facebook слова Гончарука, уточнил, что заключение нового контракта о транзите газа с Россией стало возможным благодаря договорённостям с «Газпромом» по взаимному отказу от судебных исков.

В конце 2019 года Россия и Украина подписали договор по транзиту газа, а также договорились об урегулировании взаимных претензий.

Украина также обязалась снять аресты на имущество, активы и денежные средства «Газпрома».