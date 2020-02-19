Эксперт оценил действия России по уменьшению вложений в госбумаги США
- Reuters
«Сейчас основным фактором для вывода российских средств из долговых обязательств Соединённых Штатов являются политические риски, которые заставляют Россию заботиться о сохранности собственных средств», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его мнению, это продиктовано намерениями Вашингтона, оказывающего определённое давление на российскую экономику многочисленными санкциями.
Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года на долю краткосрочных облигаций пришлось $5,704 млрд, долгосрочных — $4,270 млрд.
Генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в беседе с ФАН прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США более чем на $2 млрд в июле.