Эксперт оценил действия России по уменьшению вложений в госбумаги США

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв прокомментировал сообщение о том, что Россия уменьшила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд.

«Сейчас основным фактором для вывода российских средств из долговых обязательств Соединённых Штатов являются политические риски, которые заставляют Россию заботиться о сохранности собственных средств», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, это продиктовано намерениями Вашингтона, оказывающего определённое давление на российскую экономику многочисленными санкциями.

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года на долю краткосрочных облигаций пришлось $5,704 млрд, долгосрочных — $4,270 млрд.

Генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в беседе с ФАН прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США более чем на $2 млрд в июле.