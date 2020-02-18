Эксперт оценил влияние ситуации с коронавирусом на экономику

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков оценил влияние ситуации с коронавирусом на экономику.

«Предполагается, что китайская сторона сможет восстановить все экономические показатели именно к концу 2020 года. Тогда же у Пекина получится нарастить промышленное производство, а также нормализовать потребление углеводородов», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, исправление всех экономических последствий сложного I квартала 2020 года предполагается в течение долгого времени.

Как считает Юшков, на данный момент можно ожидать снижения стоимости барреля нефти марки Brent до $50 и менее.

«Всё будет зависеть от продолжительности коронавирусной эпидемии», — пояснил он.

Если к концу февраля Китай отменит каникулы для предприятий и восстановит транспортное сообщение, то стоимость нефти может подрасти вместе с экономическими показателями, прогнозирует эксперт.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты рассказали о возможных потерях мировой экономики из-за распространения коронавируса.