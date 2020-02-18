Путин обсудил с президентом Болгарии совместные проекты по энергетике

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Лидер России Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию совместных энергетических проектов. Об этом сообщили в Кремле.
Путин обсудил с президентом Болгарии совместные проекты по энергетике
  • РИА Новости

«Путин и Радев обсудили ряд актуальных вопросов российско-болгарского сотрудничества с акцентом на реализацию проектов в сфере энергетики», — говорится в комментарии пресс-службы.

В ходе беседы болгарский лидер подтвердил своё участие в памятных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Разговор состоялся по инициативе болгарской стороны.

8 января лидеры России, Турции и Сербии Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Вучич, а также премьер-министр Болгарии Бойко Борисов провели в Стамбуле церемонию запуска газопровода «Турецкий поток».

Эксперт Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что запуск «Турецкого потока» позволит России значительно укрепить позиции на газовом рынке Евросоюза.

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