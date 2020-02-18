В Нижегородской области обсудили проект газификации северных районов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили проект газификации северных районов.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как рассказал Никитин, проблема с наличием газа остро стоит в Варнавинском, Ветлужском, Тонкинском, Тоншаевском и Шарангском районах. Газификация не сделана и в Шахунье.

По итогам встречи принято решение газифицировать север области в 2021—2025 годах.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане утвердили программу по газификации ЖКХ.