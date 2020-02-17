В Ставропольском крае рассказали о темпах потребкредитования в 2019 году

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В Ставропольском крае рассказали о темпах потребительского кредитования в 2019 году.
В Ставропольском крае рассказали о темпах потребкредитования в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на ЦБ.

Розничный кредитный портфель жителей региона вырос почти на 18% — до 251,5 млрд рублей. В 2018-м показатель оценивали в 22,7%.

«Банки поменяли расчёт предельной долговой нагрузки при одобрении ссуд. Теперь заёмщики отбираются более тщательно, что положительно сказывается на качестве кредитного портфеля», — пояснил управляющий отделением «Ставрополь» Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов.

Основную часть кредитного портфеля составляют потребкредиты. К 2020 году задолженность по ним составила 161,6 млрд рублей. По ипотеке — 89,9 млрд.

Всего в 2019 году в регионе выдали кредитов на 190 млрд рублей.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН оценил перспективы ставок по потребительским кредитам в 2020 году.

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