В Airbus оценили решение США по поводу пошлин на самолёты из ЕС

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Авиастроительная компания Airbus прокомментировала решение американских властей повысить пошлины на самолёты европейского производства.
В Airbus оценили решение США по поводу пошлин на самолёты из ЕС
  • globallookpress.com

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте компании.

«Airbus глубоко сожалеет о решении торгового представительства США повысить тарифы на воздушные суда, импортируемые из ЕС, а также о решении сохранить тарифы на товары из других секторов», — указывается в сообщении.

В компании отметили, что решение Вашингтона ещё больше обостряет напряжённые торговые отношения между США и ЕС, тем самым усиливая нестабильность ситуации для американских авиалиний, которые уже испытывают нехватку воздушных судов. 

Ранее сообщалось, что в США решили повысить пошлины на самолёты из ЕС до 15%.


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