В Airbus оценили решение США по поводу пошлин на самолёты из ЕС

Авиастроительная компания Airbus прокомментировала решение американских властей повысить пошлины на самолёты европейского производства.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте компании.

«Airbus глубоко сожалеет о решении торгового представительства США повысить тарифы на воздушные суда, импортируемые из ЕС, а также о решении сохранить тарифы на товары из других секторов», — указывается в сообщении.

В компании отметили, что решение Вашингтона ещё больше обостряет напряжённые торговые отношения между США и ЕС, тем самым усиливая нестабильность ситуации для американских авиалиний, которые уже испытывают нехватку воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в США решили повысить пошлины на самолёты из ЕС до 15%.





