Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов

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Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов
  • Reuters

«Пока никаких заявлений с китайской стороны и предупреждений о том, что они будут снижать объёмы, не было», — сказал он журналистам, его слова приводит ТАСС.

Министр выразил надежду на то, что с ценами на устройства в связи с коронавирусом «никаких чрезвычайных ситуаций не будет».

«Я очень надеюсь и рассчитываю на это, это всё зависит от своевременности и объёмов поставок», — добавил Мантуров.

Ранее Эльдар Муртазин в беседе со «Взглядом» оценил возможные последствия приостановки поставок смартфонов из Китая.

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