Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов
- Reuters
«Пока никаких заявлений с китайской стороны и предупреждений о том, что они будут снижать объёмы, не было», — сказал он журналистам, его слова приводит ТАСС.
Министр выразил надежду на то, что с ценами на устройства в связи с коронавирусом «никаких чрезвычайных ситуаций не будет».
«Я очень надеюсь и рассчитываю на это, это всё зависит от своевременности и объёмов поставок», — добавил Мантуров.
Ранее Эльдар Муртазин в беседе со «Взглядом» оценил возможные последствия приостановки поставок смартфонов из Китая.