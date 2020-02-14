Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

«Пока никаких заявлений с китайской стороны и предупреждений о том, что они будут снижать объёмы, не было», — сказал он журналистам, его слова приводит ТАСС.

Министр выразил надежду на то, что с ценами на устройства в связи с коронавирусом «никаких чрезвычайных ситуаций не будет».

«Я очень надеюсь и рассчитываю на это, это всё зависит от своевременности и объёмов поставок», — добавил Мантуров.

Ранее Эльдар Муртазин в беседе со «Взглядом» оценил возможные последствия приостановки поставок смартфонов из Китая.