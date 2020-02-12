В Петербурге рассказали о налоговых прибылях от переезда ОСК

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Советник председателя совета директоров Объединённой судостроительной корпорации Андрей Кибитов оценил налоговые прибыли Санкт-Петербурга от переезда ОСК.
В Петербурге рассказали о налоговых прибылях от переезда ОСК
  • РИА Новости

«С переездом основных структур ОСК в Северную столицу город сразу получит существенные вливания в бюджет, так как корпорация будет платить налоги в Петербурге. Кроме того, налог на добавленную стоимость с зарплат сотрудников также пойдёт уже в местный бюджет», — цитирует Кибитова ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, из Москвы переедут около 300 сотрудников.

Он также отметил, что, помимо прямых налоговых прибылей, город получит и косвенные финансовые вливания, поскольку персоналу, например, будут оплачивать жильё на новом месте, они будут ходить в кафе и театры — и эти средства в конечном итоге пойдут на благо Петербурга.

Ранее, как сообщало ФАН, в Петербурге рассказали о проекте особой экономической зоны.

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