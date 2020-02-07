Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ подножкой Мишустину
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«Первая подножка правительству Мишустина», — написал бизнесмен в своём Telegram-канале.
Он назвал такой шаг «миной под национальные проекты и программу борьбы с бедностью».
Дерипаска посоветовал «пристегнуть ремни».
7 февраля Банк России шестой раз подряд снизил ставку, обновив минимум с марта 2014 года. При этом регулятор не исключил дальнейшего снижения, поскольку замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.