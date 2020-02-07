Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ подножкой Мишустину

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал действия Центрального банка, снизившего ключевую ставку на 25 б. п. — до 6% годовых.

«Первая подножка правительству Мишустина», — написал бизнесмен в своём Telegram-канале.

Он назвал такой шаг «миной под национальные проекты и программу борьбы с бедностью».

Дерипаска посоветовал «пристегнуть ремни».

7 февраля Банк России шестой раз подряд снизил ставку, обновив минимум с марта 2014 года. При этом регулятор не исключил дальнейшего снижения, поскольку замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.