Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6%
- РИА Новости
«С точки зрения инфляционных трендов такое снижение — не предел. Есть перспективы для дальнейшего уменьшения размера ключевой ставки», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его мнению, после 6% регулятор займёт выжидательную позицию и попробует чётко оценить прогнозы поведения инфляции.
Как отметил Ордов, теперь остаётся предполагать, продолжат ли кредитные организации верить в то, что снижение ключевой ставки не прекратится.
В середине декабря ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 6,25% годовых.