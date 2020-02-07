Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6%

Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 6%.

«С точки зрения инфляционных трендов такое снижение — не предел. Есть перспективы для дальнейшего уменьшения размера ключевой ставки», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, после 6% регулятор займёт выжидательную позицию и попробует чётко оценить прогнозы поведения инфляции.

Как отметил Ордов, теперь остаётся предполагать, продолжат ли кредитные организации верить в то, что снижение ключевой ставки не прекратится.

В середине декабря ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 6,25% годовых.